Publicado 11/05/2021 19:55

Rio - Destaque da última temporada do Flamengo, o goleiro Hugo Souza voltou ao banco de reservas após recuperação de Diego Alves. Pelas boas partidas no Brasileirão, o arqueiro de 22 anos foi amplamente elogiado pela imprensa. André Rizek, apresentador do 'SporTV', disse que errou ao rasgar elogios ao atleta afirmando que o mesmo já deveria estar representando a Seleção.

"Eu queria fazer um 'mea culpa' aqui e dizer: Errei! Culpado, meritíssimo! Errei com relação ao goleiro Hugo Neneca, do Flamengo. Quero voltar ao Seleção do ano passado, quando, por causa da lesão do Diego Alves, o Hugo começou a jogar e entrevistado aqui no Seleção, foi tratado como alguém que já era uma realidade, como um goleiro que em breve estaria defendendo a seleção brasileira, estaria na Europa", disse Rizek, antes de emendar:

"Fato é que, meses depois, quem estava empolgadaço com o Hugo, como eu, pode fazer como eu fiz: 'Errei, meritíssimo. O tempo ainda não me permite cravar tudo aquilo que a gente cravou sobre o goleiro'. O Hugo não conseguiu se firmar como uma certeza", completou o jornalista. Hugo pode ser titular nesta terça-feira, pela Libertadores, no lugar do lesionado Diego Alves.