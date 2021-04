Andréia Sadi abraça os dois recém-nascidos Reprodução/Instagram

Por IG - Gente

Publicado 08/04/2021 10:10

São Paulo - André Rizek, apresentador do SporTV, compartilhou cliques do nascimento dos gêmeos nesta quinta-feira. Na postagem, ele aparece segurando um dos bebês logo após o parto. Em outra imagem, Andréia Sadi, aparece "abraçando" os dois recém-nascidos.

Na legenda da postagem no Instagram, Rizek não escreveu nada. Em contrapartida, anônimos e famosos parabenizaram o casal de jornalistas pelo nascimento dos bebês . "Parabéns! Saúde a todos vocês", disse um fã. "Que momento lindo e emocionante", analisou outro admirador. "Parabéns Rizek, que coisa maravilhosa", pontuou o repórter Anselmo Caparica.

Andréia Sadi deu à luz aos esperados gêmeos na manhã de quarta-feira, no Rio de Janeiro. O anúncio foi feito durante o programa "Seleção", no SporTV, do qual André Rizek, o pai das crianças, faz parte.

Algumas horas depois, Rizek usou o Instagram para atualizar os seguidores sobre o parto e a saúde dos filhos. "Estamos todos super bem, mamãe e os moleques - que são gigantes. Nossa gratidão eterna, doutor Renato Kalil, a você e toda a equipe que nos atendeu, maravilhosa", escreveu ele, que também agradecendo a equipe médica que participou do parto.



Reprodução Instagram André Rizek segura um dos gêmeos

