André Rizek Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 11:39

Rio - André Rizek, apresentador do "Redação SporTV", criticou a arbitragem do jogo entre Internacional e Corinthians, e avaliou o pênalti não marcado para a equipe colorada como "escandaloso". O jornalista, em seu Twitter, também previu o título da Libertadores deste ano para a equipe de Porto Alegre.

Publicidade

"O Inter vai ser campeão da Libertadores esse ano, está escrito. Acontece depois de o time ter um pênalti escandaloso não marcado contra o Corinthians em jogo decisivo do Brasileiro, que lhe tira o título. É o destino - é justo.", escreveu.



O Inter vai ser campeão da Libertadores esse ano, está escrito. Acontece depois de o time ter um pênalti escandaloso não marcado contra o Corinthians em jogo decisivo do Brasileiro, que lhe tira o título. É o destino - é justo. — André Rizek (@andrizek) February 26, 2021

Publicidade

Vale lembrar, que o nome do apresentador foi citado por Gabigol na comemoração do oitavo título brasileiro. Em uma live em seu "Instagram", o atacante criticou o jornalista por ter falado que o campeonato do Vasco teria sido melhor por ter liderado mais vezes.

Confira o vídeo:

Publicidade