Rio - Durante uma live nas redes sociais na noite desta quarta-feira, a jornalista Andréia Sadi, que está gravida de dois meninos, revelou como será a criação dos filhos.

"São dois meninos que serão criados em uma família feminista. Eles não serão machistas", disse em papo com a colega da GloboNews, Cecília Flesch.

Casada com o também jornalista André Rizek, do Sportv, Andréia ainda falou que se espantou em saber que esperava dois bebês. "Como foi no susto, quando falaram que eram gêmeos, eu falei que estava errado. Eu pedi: 'Pode olhar de novo?’", disse.