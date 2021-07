Gabigol - Marcelo Cortes/Flamengo

GabigolMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 16/07/2021 18:32

Rio - O atacante Jael, ex-Flamengo e atualmente no Ceará, costuma comemorar seus gols de forma semelhante a Gabigol, com os braços levantados mostrando os músculos. Em entrevista à ESPN, o artilheiro do Vozão alfinetou o ídolo rubro-negro e disse que foi ele quem inventou a comemoração.

"Eu (inventei a comemoração do Gabigol). Ele é fenômeno. Mas é diferente. Minha comemoração começou em um Gre-Nal. O Renato falou assim: ‘vocês estão criando um monstro’. Aí, eu comemorei como ‘monstro do bem’. E fiz essa comemoração", disse Jael.

Publicidade

"Quase na sequência, o Gabigol começou a fazer no Santos. Mas a dele é um pouco diferente. A dele é assim: ‘estou aqui’. A minha é mais assim: monstro do bem”, completou.