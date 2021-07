Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Renato GaúchoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 17/07/2021 07:00

O Flamengo encara o Bahia neste domingo, às 18h15, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar da necessidade e vencer o jogo, Renato Gaúcho pensa em poupar titulares deste duelo, visando ao jogo contra o Defensa y Justicia na quarta-feira, que vale vaga às quartas de final da Libertadores.

Um jogador que deve ser poupado é Filipe Luís, que vem demonstrando desgaste físico nos exames médicos feitos pela equipe de fisiologia do Flamengo. O martelo será batido no treino deste sábado, quando Renato comandará a última atividade antes de embarcar para Salvador, local do jogo contra o Bahia.

Publicidade

Inclusive, a logística do Flamengo prevê viagem direto de Salvador para Brasília, sem o retorno ao Rio, para se preparar para o jogo contra o Defensa.

ATUALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO MÉDICO:

Publicidade

Atualmente, Bruno Henrique (estiramento na coxa esquerda), Diego (lesão no tornozelo e coxas esquerdas) e Rodrigo Caio (edema na panturrilha esquerda) estão no DM do Flamengo. Quem está mais próximo de retornar é o meia, que já fez trabalhos no campo. O zagueiro está sendo preparado para o jogo de quarta-feira, e o atacante tem chances remotas de voltar na Libertadores.