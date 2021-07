O ex jogador do Flamengo, Lê - Alexandre Brum / Agência O Dia

O ex jogador do Flamengo, LêAlexandre Brum / Agência O Dia

Publicado 17/07/2021 10:10

Rio - O Flamengo ainda se recupera dos momentos de instabilidade que passou. Após demitir Rogério Ceni, trouxe Renato Gaúcho para tentar dar a volta por cima. Para o autor do gol que deu o título da Mercosul ao Rubro-Negro em 1999, Lê, o ex-treinador teve problemas na condução do elenco e principalmente ao montar a zaga do time.

“Parece que ele cavou a cova dele, complicado. A marcação precisa começar lá na frente, todos precisam correr. Acho que todo mundo do vestiário precisa estar imbuído do mesmo pensamento. Jogador é meio mimado mesmo, a comissão técnica precisa saber o que ele quer. Só que perceber isso não é fácil", afirmou o ex-jogador.

Publicidade

Na parte defensiva, Lê entende que a melhor dupla de zaga foi Arão, algo que Rogério Ceni implantou durante sua passagem no Flamengo, junto com Rodrigo Caio.

" A formação que mais deu certo foi com o Arão na zaga ao lado do Rodrigo Caio. Eles davam mais segurança e tomavam menos gols. O Bruno Viana foi muito inconstante e o Léo Pereira, que foi bem no Athletico-PR, não foi mais", disse, antes de completar:

Publicidade

"Ele não deveria ter tirado o Gustavo Henrique porque ficou parecendo que ele foi o culpado pela derrota para o Fluminense. O problema é que o lado esquerdo da defesa não foi fechado. O Ceni vinha tirando muito o João Gomes, que era muito importante", finalizou.