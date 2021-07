Klebinho (lateral-direito) - Aos 22 anos, foi emprestado ao Cruzeiro até dezembro, que é justamente o período do fim de seu vínculo com o Fla. Caso ele permaneça na Raposa em 2022, o Rubro-Negro manterá 20% dos direitos econômicos de Klebinho - Reprodução Instagram Klebinho

Klebinho (lateral-direito) - Aos 22 anos, foi emprestado ao Cruzeiro até dezembro, que é justamente o período do fim de seu vínculo com o Fla. Caso ele permaneça na Raposa em 2022, o Rubro-Negro manterá 20% dos direitos econômicos de KlebinhoReprodução Instagram Klebinho

V Venê Casagrande

Publicado 16/07/2021 11:37

Rio - O lateral-direito Klebinho irá rescindir com o Flamengo para assinar contrato definitivo com o Guayaquil City, do Equador. Vínculo do lateral com a equipe do Equador será até dezembro, e o Fla ficará com uma parte do percentual dos direitos econômicos do atleta.

O jogador, de 22 anos, teve rápida passagem pelo Cruzeiro atuando em apenas uma partida. Antes, Klebinho defendeu o Tokyo Verde, do Japão, por duas temporadas. Ambas as passagens foram por empréstimo.



Cria da base do Flamengo, o lateral-direito teve algumas oportunidades como profissional em 2018 e 2019 pelo clube carioca. Atualmente para a posição, o Rubro-Negro conta com: Maurício Isla, Matheuzinho e Rodinei.