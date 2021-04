Klebinho, lateral do Flamengo Divulgação

Por Venê Casagrande

Publicado 23/04/2021 21:20

Rio - O Flamengo segue fazendo reformulações no elenco e em breve outros jogadores devem deixar o Rubro-Negro. Após Pepê acertar com o Cuiabá, o lateral Klebinho e o volante Ronaldo podem ser negociados pelo clube carioca nos próximos dias. Os clubes que os jogadores vão jogar ainda são desconhecidos.

Publicidade

Os dois jogadores vem treinando à parte e o Flamengo vem se movimentando para negociar os atletas. Klebinho, que esteve no Verdy Tokyo nos dois últimos anos, esteve perto de reforçar o Santa Cruz, no último mês, mas o Rogério Ceni acabou vetando a contratação. O contrato do jogador vai até o final desta temporada.



O volante Ronaldo, de 24 anos, que disputou o último Brasileiro pelo Bahia, tem vínculo até junho e está perto de deixar o Flamengo. A situação do jogador é semelhante a de Pepê, que também estava perto de deixar o clube sem custos. Com o meia, o Rubro-Negro conseguiu costurar um acordo com o Cuiabá para liberar o atleta antes do fim do vínculo e conseguir manter 20% dos direitos do jogador.

Publicidade