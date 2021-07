Pedro - Alexandre Vidal / Flamengo

Rio - Kransnodar, clube da primeira divisão da Rússia consultou o Flamengo sobre o atacante Pedro. Os russos entraram em contato com o clube carioca na última sexta-feira para consultar as condições da diretoria rubro-negra, que definiu um valor: 60 milhões de euros. As informações são do site "ge.com".

O Flamengo, entretanto, bateu os pés e disse que não tem interesse na saída do atacante e que esse preço (cerca de R$ 360 milhões na atual cotação), é o mínimo para aceitar a negociação.

Em contato direto com os representantes de Pedro, o Krasnodar sinalizou uma proposta salarial que pode ser considerada acima da média. O contrato do centroavante com o Flamengo vai até dezembro de 2025, após ter sido comprado pelo Rubro-Negro no fim de 2020, por 16 milhões de euros.

Com Pedro ficando longe dos planos, o clube russo também se interessou por Rodrigo Muniz e já entrou em contato com os representantes do atacante. Uma proposta ainda não foi feita ao Flamengo, que só aceita negociar o jogador por ao menos 8 milhões de euros.