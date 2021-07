Michael é festejado pelo gol que deu a vitória na Libertadores - Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 17/07/2021 15:56

Rio - Neste sábado (17), o Flamengo iniciou a venda de ingressos, às 15h, para o confronto contra o Defensa y Justicia, na próxima quarta-feira (21), pelo jogo da volta nas oitavas de final da Libertadores, às 21h30, no estádio Mané Garrincha.

Nota Oficial do Flamengo:

"A partida de volta entre Flamengo e Defensa y Justicia, válida pelas oitavas de final da CONMEBOL Libertadores 2021, será disputada no estádio Mané Garrincha, em Brasília, com capacidade limitada a 25% do total. Para efetuar a compra do ingresso, o torcedor deverá ter tomado as duas doses de uma das vacinas disponíveis e aprovadas em território nacional, ou a dose única, nos casos indicados pelo fabricante, até o dia 06/07/2021, ou deverá apresentar resultado negativo (não reagente) do exame RT-PCR, realizado a partir das 21h00 de segunda-feira, dia 19/07. Os vacinados ocuparão o setor LESTE INFERIOR. Já aqueles que apresentarem exame RT-PCR ficarão nos demais setores do estádio.



A venda das entradas será totalmente digital e começará neste sábado (17), às 15h. O valor vai variar de R$140,00 a R$500,00 e os sócios-torcedores contarão com prioridade de acordo com o plano contratado, além de 50% de desconto no valor da inteira. Devido as melhores práticas sanitárias, gestantes e menores de 18 anos não poderão ir ao jogo nem acessar o estádio. Além disso, o uso de máscara de proteção facial, cobrindo a boca e o nariz, será obrigatório durante toda a realização da partida.



Confira a seguir como adquirir o ingresso para a partida:



1. Acesse o site hhttps://bit.ly/vendadeingressosFlaxDef2021;



2. Faça o login com o seu usuário ou crie um novo;



3. Clique na partida em questão;



4. Selecione o setor desejado e a quantidade de ingressos (se houver convidados, informe os dados dos mesmos);



5. Confirme que está ciente dos termos e condições de compra para essa partida;



6. Realize o pagamento com cartão de crédito;



7. Após a confirmação da compra, imprima o voucher para troca de ingressos.



Não será permitida a entrada no estádio com cartão-ingresso do Nação. Após receber o voucher com a confirmação da compra, o torcedor deverá, obrigatoriamente, retirar o ingresso físico em um dos pontos de troca (confira abaixo os locais e horários disponíveis), com os seguintes documentos (ORIGINAL E CÓPIA):



- Voucher gerado no momento da compra



- Identidade



- Cartão de crédito utilizado na compra



- Caderneta de vacinação que comprove duas doses (ou dose única, nos casos indicados pelo fabricante da vacina), até o dia 06/07/2021 ou resultado negativo (não reagente) do exame RT-PCR para Covid-19, realizado a partir das 21h00 de segunda-feira, dia 19/07.





Reforçamos que a documentação entregue no momento da troca será conferida pela organização do evento e eventuais informações falsas serão passíveis de punições legais, de acordo com a legislação brasileira. Além disso, caso o torcedor compre mais de um ingresso, todos os seus convidados deverão estar presentes no momento da retirada do mesmo, munidos de toda a documentação exigida, individual e nominalmente. Todos os ingressos presentes em um voucher deverão, obrigatoriamente, ser retirados no mesmo momento, sem a possibilidade de retirada posterior.





Informamos, ainda, que todo o custo envolvido será de responsabilidade do comprador, incluindo o valor dos ingressos, do exame RT-PCR para Covid-19 realizado e eventuais deslocamentos até o estádio Mané Garrincha. Desta forma, o torcedor que efetuar a compra se responsabiliza pelo custo caso ele não esteja apto a retirar o ingresso (caso o exame teste positivo – Reagente - para Covid-19, por exemplo). O Flamengo não assumirá estes custos e o valor do ingresso não será reembolsado, uma vez que o mesmo não poderá ser recolocado à venda.





HORÁRIOS DE VENDAS:

17/07, 15h00 - Pacote Maracanã



17/07, 17h00 - Maior do Mundo / +Paixão / Paixão



18/07, 10h00 - Mais Querido / +Amor



18/07, 12h00 - Sempre Contigo / Amor / +Raça



18/07, 14h00 - Jogamos Juntos / Raça



18/07, 16h00 - Onde Estiver



19/07, 10h00 - Público Geral Online



Por conta de decreto local, que proíbe a presença de menores de 18 anos, não haverá venda para o plano Nação Jr.





VALORES POR SETOR



Norte Inferior – EXAME RT-PCR NEGATIVO (NÃO REAGENTE)



Sócios-torcedores: R$200,00



Público-geral: R$400,00 (R$200,00 a meia)



Sul Inferior – EXAME RT-PCR NEGATIVO (NÃO REAGENTE)



Sócios-torcedores: R$200,00



Público-geral: R$400,00 (R$200,00 a meia)



Leste Inferior – APENAS VACINADOS (COM AS DUAS DOSES OU DOSE ÚNICA, NOS CASOS INDICADOS PELO FABRICANTE DA VACINA, ATÉ O DIA 06/07/2021)



Sócios-torcedores: R$250,00



Público-geral: R$500,00 (R$250,00 a meia)



Oeste Inferior – EXAME RT-PCR NEGATIVO (NÃO REAGENTE)



Sócios-torcedores: R$250,00



Público-geral: R$500,00 (R$250,00 a meia)



Norte Superior – EXAME RT-PCR NEGATIVO (NÃO REAGENTE)



Sócios-torcedores: R$140,00



Público-geral: R$280,00 (R$140,00 a meia)



Sul Superior – EXAME RT-PCR NEGATIVO (NÃO REAGENTE)



Sócios-torcedores: R$140,00



Público-geral: R$280,00 (R$140,00 a meia)



Leste Superior – EXAME RT-PCR NEGATIVO (NÃO REAGENTE)



Sócios-torcedores: R$140,00



Público-geral: R$280,00 (R$140,00 a meia)



Oeste Superior – EXAME RT-PCR NEGATIVO (NÃO REAGENTE)



Sócios-torcedores: R$140,00



Público-geral: R$280,00 (R$140,00 a meia)







Pontos de troca de ingressos:



Rio de Janeiro:



Estádio do Maracanã (Bilheterias 1 e 2)



- Terça-feira (20/07): 8h às 15h



- Quarta-feira (21/07): 8h às 16h



Loja Oficial da Gávea (sócios-torcedores e público geral)



- Terça-feira (20/07): 15h às 22h



Sede do Clube de Regatas do Flamengo - Gávea (exclusivo para associados do clube – sede social)



- Terça-feira (20/07): 8h às 19h



- Quarta-feira (21/07): 8h às 16h



Brasília (DF)



Estádio Mané Garrincha



- Terça-feira (20/07): 9h às 19h



- Quarta-feira (21/07): 9h às 19h





Após realizar a retirada do ingresso, o torcedor deverá colocar uma pulseira que não poderá ser retirada até o término da partida em questão. Para acessar o estádio, além de utilizar a pulseira e ter o ingresso em mãos, ele deverá apresentar novamente toda a documentação original exigida no momento da troca. Não será permitida a entrada no estádio sem um dos documentos obrigatórios.



Informações sobre Pacotes de Ingressos comercializados para a temporada 2020



Os sócios-torcedores que adquiriram o Pacote Maracanã para a temporada 2020 e o mantiveram ativo terão prioridade inicial e exclusiva na aquisição de ingressos, das 15h às 17h de sábado (17). Os ingressos terão o custo de R$0,00 para esses torcedores e foram alocados no setor Norte Superior e o Voucher para a troca já se encontram em seu carrinho de compra no site de ingressos, sendo necessária a impressão do mesmo para anexar aos demais documentos e fazer a retirada dos ingressos de acordo com o procedimento já descrito anteriormente.



Já os sócios-torcedores que adquiriram o Pacote Brasileirão 2020 (válido apenas para o Campeonato Brasileiro) e o Pacote da Fase de Grupos da Libertadores 2020 não terão gratuidade ou preferência na compra para o duelo diante do Defensa y Justicia, uma vez que estes pacotes não contemplariam a fase final e eliminatória da competição sul-americana.



Caso necessário, alterações podem ser realizadas pela organização do evento. Fique ligado nas nossas redes sociais, no nosso site e no seu e-mail (no caso dos sócios-torcedores)".