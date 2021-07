Gabigol comemora um dos seus três gols na partida contra o Bahia - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 18/07/2021 20:09 | Atualizado 18/07/2021 20:15

Salvador - Chocolate do Flamengo em Salvador. Na noite deste domingo, a equipe de Renato Gaúcho não tomou conhecimento do Bahia e aplicou um sonoro 5 a 0 na casa do adversário. A partida marcou a estreia de Gabriel Barbosa no Brasileirão, que anotou três gols e foi o grande destaque do jogo.

Flamengo e Bahia travaram um duelo interessante em Pituaçu. A equipe de Renato Gaúcho começou explorando bem os erros do adversário e chegou com perigo nos primeiros minutos. A primeira oportunidade veio com Gabigol, que recebeu belo passe de Everton Ribeiro e finalizou em cima do goleiro. A bandeirinha subiu marcando o impedimento. Um minuto depois, Gabriel foi o garçom. O atacante achou Michael sozinho dentro da pequena área, mas finalizou com força por cima do gol.



Não demorou para o Bahia responder. Na sequência dos dois lances perigosos do Flamengo, Nino Paraíba apareceu no campo de ataque para finalizar com perigo sobre a meta de Diego Alves. O jogo era eletrizante já nos primeiros cinco minutos de bola rolando.



Os primeiros momentos do Flamengo marcaram uma equipe de poucos toques na bola. Recebia, ajeitava e já achava o companheiro que se encontrava em melhor condição para dar prosseguimento aos lances. Do lado do Bahia, um sistema de jogo que insistia na saída de jogo por baixo, mesmo que sob pressão, e que não conseguia se livrar da marcação alta imposta pela linha de frente rubro-negra.



E foi usando o caminho das jogadas rápidas que o Flamengo achou o seu gol. Aos 20 minutos, Michael apostou na jogada individual, cortou para dentro e foi derrubado. Na sequência, a bola sobrou nos pés de Arrascaeta, que cortou Nino Paraíba e foi derrubado dentro da área. Pênalti para Gabigol bater e deixar no fundo das redes de Matheus Teixeira.



Num primeiro tempo bem movimentado, pouco vimos o Bahia no campo de ataque. Sufoco total do Flamengo. Mesmo abrindo o placar, a equipe de Renato Gaúcho seguiu em cima para ampliar. Primeiro com Diego, que finalizou dentro da área para boa defesa do goleiro. Na sequência, pelo lado direito, Isla achou Gabigol em ótimas condições. O faro de artilheiro não deixou passar mais uma oportunidade e o camisa 9 deu apenas um toque na bola para tirar de Matheus Teixeira. 2 a 0 Flamengo, que desceu para o vestiário com uma atuação de gala.



O Bahia voltou com outra cara para a segunda etapa. Sem alternativa e precisando buscar o resultado, o tricolor foi para cima do Flamengo e quase diminuiu o placar em duas ocasiões. Na primeira, Gilberto recebeu dentro da área e bateu com força. A bola tirou tinta da trave de Diego Alves. Na sequência, Matheus Galdezani arriscou de longe e acertou em cheio o travessão do arqueiro rubro-negro, que ainda resvalou na bola para salvar o que seria o primeiro da equipe mandante.



Mas mesmo com a melhora do Bahia, estava impossível parar Gabriel Barbosa. Letal na frente do gol. O camisa 9 recebeu de Everton Ribeiro, contou com a falha de marcação do zagueiro Ligger, e bateu cruzado no canto esquerdo para deixar o Flamengo em ótima situação no jogo. 3 a 0. Logo depois, o artilheiro da noite deixou o gramado ultrapassando Bebeto na artilharia da história do clube no Campeonato Brasileiro. Pedro entrou no lugar do atacante da seleção brasileira.



A equipe pouco combativa do escalada por Dado Cavalcanti não encontrou forças para reagir ao baque do terceiro gol. A mudança de postura foi instantânea e a punição veio novamente. Vitinho, que acabara de entrar na partida, recebeu na esquerda e cruzou na medida para o matador Pedro deixar o dele. Ao melhor estilo Ibrahimovic, com uma espécie de golpe de Taekwondo, o camisa 21 transformou o placar em goleada. O Flamengo jogava em ritmo de música e amassava o Bahia em Pituaçu.



Para fechar com chave de ouro o baile rubro-negro, Arrascaeta fez fila na entrada da área, deixou um buraco na marcação do Bahia e rolou para o lado. Vitinho chegou dividindo com a zaga, mas conseguiu dar um tapa seco no canto direito de Matheus Teixeira para fazer o quinto gol do Flamengo. Chocolate na casa do adversário.



A equipe volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, para o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores contra o Defensa y Justicia.



Local: Pituaçu



Bahia: Matheus Teixeira; Nino Paraíba, Conti, Ligger e Matheus Bahia (Juninho Capixaba); Patrick de Lucca (Edson), Matheus Galdezani (Lucas Araújo), Thonny Anderson (Maycon Douglas) e Rodriguinho (Pablo); Rossi e Gilberto. Téc: Dado Cavlcanti.



Flamengo: Diego Alves; Isla (Rodinei), Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís (Renê); Willian Arão, Diego (João Gomes), Everton Ribeiro e Arrascaeta; Michael (Vitinho) e Gabriel (Pedro). Téc: Renato Gaúcho



Cartões amarelos: Juninho Capixaba (BAH), Matheus Galdezani (BAH), Gilberto (BAH), Edson (BAH) e Diego (FLA).



Gols: Gabriel (23/1º T, 41/1ºT e 17/2ºT), Pedro (29/2ºT) e Vitinho (39/2ºT).