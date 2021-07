Renato e Gabigol se cumprimentam após os três gols do atacante - Walmir Cirne/AGIF

Renato e Gabigol se cumprimentam após os três gols do atacanteWalmir Cirne/AGIF

Salvador - O Flamengo atropelou o Bahia fora de casa neste domingo. Com um sonoro 5 a 0, a equipe de Renato Gaúcho entrou no G6 com moral e dois jogos a menos na tabela de classificação. Gabriel Barbosa, que estreou no Brasileirão, foi o artilheiro da noite ao marcar três vezes em Pituaçu. Na entrevista coletiva, o técnico rubro-negro exaltou a atuação do camisa 9 e brincou sobre seus tempos de atleta.

"Foi muito bem. Na quarta não estiveram tão bem (contra o Defenda y Justicia, pela Libertadores), mas o mais importante foi o resultado. Hoje o Gabriel nos ajudou bastante. Desde que cheguei ele tem me perguntado sobre o DVD. A resposta é sempre a mesma: ele não está preparado para ver o meu DVD. Ele é um grande jogador, mas se for ver meu DVD vai querer fazer em campo e vai se atrapalhar", disse o técnico do Flamengo.

A partida contra o Bahia ficará marcada na história de Gabriel Barbosa. Com o triplete na noite deste domingo (18), o atacante do Flamengo ultrapassou Bebeto na artilharia do clube no Brasileirão e fica atrás apenas do ídolo Zico, entidade rubro-negra. Na saída do campo de jogo, Gabriel brincou com a reportagem da transmissão e disse que "o Zico não conta". Na temporada, já são 18 gols em 17 jogos para o camisa 9 da Gávea.