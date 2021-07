Comentarista sugere substituto para Filipe Luís por 'debilidade' no lado esquerdo do Flamengo | Flamengo | O Dia

Filipe Luís - Alexandre Vidal / Flamengo

Filipe LuísAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 19/07/2021 14:40

Rio - Apesar de colecionar grandes atuações com a camisa do Flamengo, o lateral Filipe Luís não é unanimidade para Fábio Sormani. Durante o programa "BB Debate", o comentarista disse acreditar que o camisa 16 destoa ofensivamente da equipe e sugeriu outro nome para a lateral esquerda.

“Dos jogadores do time titular, tem a experiência do Filipe Luís e sua consistência defensiva que é boa, mas o Flamengo é avassalador do ponto de vista ofensivo. Eu acho que existe uma debilidade do lado esquerdo do Flamengo nos ataques. O Filipe Luís não acompanha o Isla. O Isla quando ataca, ataca muito melhor que o Filipe Luís. Eu fico imaginando se o Flamengo tivesse, hoje, o Arana de lateral-esquerdo. Quem iria segurar esse time? O adversário não consegue jogar. O Arana tem uma intensidade de jogo muito interessante, ele joga em vários setores do campo, pratica um futebol ultramoderno”, disse Sormani.

“É engraçado porque é um daqueles jogadores que vão pra Europa, não consegue jogar e aqui joga bem e a gente fala: ‘Caramba! Se esse cara voltar pra Europa, ele vai arrebentar’. Ontem fiquei imaginando o Flamengo com o Arana no lugar do Filipe Luís”, completou.