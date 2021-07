Gabigol e Renato Gaúcho - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Rio - Nesta segunda-feira (19), durante o programa "BB Debate", da ESPN, o comentarista Fábio Sormani disse que o atacante Gabigol é "mais jogador" do que Renato Gaúcho, na época em que era jogador profissional.

"Gabigol é mais jogador que Renato Gaúcho foi. O Renato brincou na entrevista coletiva, mas ele acredita piamente estar dizendo a verdade. Ele não é mais jogador que o Gabriel. Os números mostram isso e o campo também", afirmou no programa "Bate-Bola Debate", disse o comentarista sobre Renato Gaúcho e Gabigol.

Para comprovar a opinião, Sormani apresentou dados referentes ao técnico Renato Gaúcho, quando ainda era jogador e do atacante Gabigol.

"Ele tem o mundial de clubes, verdade. Mas o Gabriel tem uma medalha olímpica de ouro. Gabriel foi eleito o Rei da América em 2019. O Renato tem um Brasileiro pelo Flamengo, Gabriel tem dois, também pelo Fla. Renato tem quatro títulos regionais. Gabriel tem cinco. A média de gols do Gabriel é superior a de Renato. O Gaúcho tem 187 gols em 609 jogos. Gabriel fez 173 gols em 340 partidas".

Por fim, aproveitou para comentar sobre a carreira de Gabigol na Europa, quando atuava com a camisa da Inter de Milão, na Itália.

"Se o Gabriel fracassou na investida europeia com a camisa da Inter, o Renato fez o mesmo com a camisa da Roma, não jogou nada! Se você procurar no Google, ele tem vários lances jocosos jogando na Itália. Renato Gaúcho é muito falastrão, mas eu gosto disso nele. Isso nos dá pauta para o dia inteiro. O Renato me empolga muito".