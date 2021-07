Thiago Mendes e a mulher Kelly - Reprodução

Thiago Mendes e a mulher KellyReprodução

Publicado 19/07/2021 19:18 | Atualizado 19/07/2021 19:18

Não é mais segredo para ninguém que o Flamengo está em negociações com o Lyon para contratar Thiago Mendes. Porém, o Rubro-Negro pode ter um concorrente russo na briga pelo volante: o Krasnodar entrou em contato, consultou a situação do jogador e se demonstrou interessado em ter o atleta o brasileiro. A informação, inclusive, foi confirmada por um dirigente do time francês, que pediu para não ser identificado.

O interesse do Krasnodar em Thiago Mendes não atrapalha o Flamengo de forma direta, pois o jogador (e a sua família) já deixaram claro que priorizam um retorno ao Brasil e querem fechar com o Rubro-Negro. Porém, o Lyon pode usar o clube russo para conseguir fazer com que o Rubro-Negro aceite as condições financeiras para ter o volante.

Publicidade

A diretoria francesa já bateu o pé e só topa ceder Thiago Mendes por empréstimo se no vínculo tiver cláusula de obrigação de compra caso metas estabelecidas em contrato sejam batidas durante a passagem do volante pelo Rubro-Negro. O valor ainda é entrave.

Inicialmente, o presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, queria obrigação de compra no valor de 14 milhões de euros, mais de 84 milhões de reais, depois de pagar 25 milhões de euros (R$ 108 milhões na cotaação da época). Porém, Juninho Pernambucano, atual diretor do clube francês, acredita que caso chegue uma oferta de 10 milhões de euros, com bônus que possam render uma grana a mais, o mandatário da equipe toparia emprestar Thiago Mendes ao Flamengo.

Publicidade

Enquanto isso, o Flamengo, com paciência, aposta na vontade de Thiago Mendes para ter êxito na transação. A favor do Rubro-Negro está a vontade da esposa do volante, Kelly, que faz de tudo nos bastidores para ajudar o clube carioca na negociação.

Com 29 anos, Thiago Mendes tem contrato com o Lyon até junho de 2023. O volante surgiu no futebol profissional em 2011, pelo Goiás, depois fez boas três temporadas pelo São Paulo (de 2015 a 2017). Em 2018, foi contratado pelo Lille, da França, e, em 2019, chegou ao Lyon.