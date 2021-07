Bruno Henrique - Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 22/07/2021 14:57

Na goleada do Flamengo sobre o Defensa y Justicia na última quarta-feira, por 4 a 1, vitória que garantiu a classificação às quartas de final da Libertadores, Bruno Henrique não fez gol (Vitinho, duas vezes, Arrascaeta e Rodrigo Caio foram os autores), mas teve exibição que rendeu elogios de torcedores presentes no Mané Garrincha e também nas redes sociais.

Com velocidade e precisão nos dribles, o camisa 27 do Flamengo fez com que dois jogadores do Defensa y Justicia sofressem cartão amarelo ainda no primeiro tempo e infernizou o setor defensivo do time argentino. O atacante comentou a atuação da equipe diante dos "hermanos" e ressaltou a força da presença de torcida, mesmo em número pequeno.

"Fizemos um jogo muito bom, principalmente no primeiro tempo. Dominamos a equipe do Defensa y Justicia e criamos inúmeras oportunidades de gol. O time todo está de parabéns pela partida e também precisamos agradecer a torcida que nos empurrou no Mané Garrincha. Estávamos com saudades de receber o incentivo do torcedor nas arquibancadas e esperamos que em breve o público possa voltar sem restrições e com todos em segurança."

Por conta de um estiramento na coxa esquerda, Bruno Henrique foi desfalque no time do Flamengo em três jogos, contra Chapecoense, Defenda y Justicia (na Argentina) e Bahia. O jogador, para ficar à disposição na última quarta-feira, se dedicou ao máximo fora das quatro linhas para voltar no duelo decisivo pelas oitavas da Libertadores. Não só conseguiu, mas como também teve um bom desempenho em campo.

"Foi um trabalho muito intenso de recuperação, preciso agradecer aos médicos e fisioterapeutas do departamento médico do Flamengo por esse período de recuperação que me possibilitaram voltar ao time ontem e ajudar meus companheiros a conquistar a classificação para a próxima fase da Libertadores. Me senti muito bem e muito à vontade dentro de campo e espero seguir assim na sequência da temporada."

Depois da classificação, a delegação desembarcou no Rio de Janeiro pela madrugada, e os jogadores ganharam folga nesta quinta-feira. A reapresentação será nesta sexta, às 14h30, quando Renato Gaúcho inicia a preparação para pegar o São Paulo, no domingo, pelo Brasileirão. A partida está marcada para o Maracanã, às 16h.