Publicado 20/07/2021 19:51

O volante Vinicius Gabriel, de 18 anos, acertou a saída do Vasco para assinar contrato com o América-MG. O jovem já acertou com o time carioca e está livre para fechar com o Coelho. Segundo uma fonte da reportagem no clube mineiro, o atleta assinará contrato em definitivo válido até 2024.

Ainda de acordo com essa fonte do América-MG, o Vasco topou liberar Vinicius Gabriel, mas exigiu ficar com um percentual do direito econômico do volante. Segundo apurou a reportagem, a divisão ficou da seguinte maneira: 30% do clube carioca, 10% do Bangu e 60% do Coelho.

Vinicius Gabriel é aguardado nesta quarta-feira para finalizar os exames médicos e assinar contrato. Inicialmente, ele fará parte do time Sub-20 do América-MG, mas a ideia da diretoria é usá-lo em treinamentos do elenco profissional também.

O contrato de Vinicius Gabriel com o Vasco iria até dezembro de 2023. O vínculo foi assinado no fim de 2020 e foi o primeiro "compromisso profissional" do jovem atleta, que da ocasião ainda faia parte do Sub-17.