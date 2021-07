Lisca - Divulgação

Publicado 19/07/2021 16:21

Rio - Após demitir Marcelo Cabo nesta segunda-feira, o Vasco já tem um favorito ao cargo de treinador. Segundo o site "GE", o clube negocia com o técnico Lisca "Doido", que está sem clube desde que deixou o América-MG, em junho.

O nome de Lisca já é bem visto em São Januário há algum tempo. No início do ano, o treinador chegou a ser procurado pelo Vasco, mas na ocasião não quis avançar nas conversas por estar bem no América-MG. O Cruzmaltino, então, optou por contratar Marcelo Cabo.

Recentemente, Lisca esteve perto de assumir o Botafogo. Após a demissão de Marcelo Chamusca na última semana, o treinador gaúcho recebeu uma oferta para assumir o Glorioso e respondeu com uma contraproposta. As condições foram aceitas pelo clube de General Severiano, mas o técnico voltou atrás e optou por encerrar as negociações.