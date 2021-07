Lisca - Foto: Mourão Panda/América-MG

Rio - Nesta segunda-feira (19), no dia seguinte ao empate do Vasco para o Náutico por 1 a 1, em São Januário, o técnico Marcelo Cabo foi demitido do Cruzmaltino. Pela rede social, o nome de Lisca foi cogitado em massa pela torcida vascaína, sendo um dos mais comentados no trending topics do Twitter.

O técnico Lisca está sem clube desde o dia 16 de junho, quando pediu demissão do América-MG. Na última semana, o Botafogo entrou em contato com o treinador para assumir a equipe na sequência da Série B, no entanto, o profissional recusou a proposta.

Com a demissão de Marcelo Cabo, o técnico Lisca ressurge na boca dos internautas e vira mais uma vez, um dos nomes livres no mercado para assumir o Vasco.