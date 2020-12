Marcão MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Por O Dia

Publicado 20/12/2020 12:45

Rio - As primeiras partidas de Marcão no comando do Fluminense após a saída de Odair Hellmann não tiveram sucesso. Com isso, parte da torcida já pressiona a diretoria pela troca do técnico. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o Tricolor está de olho na contratação de Lisca 'Doido', comandante do América-MG.

No entanto, a saída de Lisca do clube mineiro é pouco provável, visto que o América está na semifinal da Copa do Brasil e na vice-liderança da série B do Campeonato Brasileiro. Marcão comandou o Fluminense no empate em 1 a 1 contra o Vasco e na derrota para o Atlético-GO, por 2 a 1, na última quarta-feira.