Fluminense x Santos - Campeonato Brasileiro - Estádio Maracanã. Gol de Luccas Claro Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 19/12/2020 12:42

Rio - Um dos principais jogadores do Fluminense na temporada, o zagueiro Luccas Claro deve desfalcar a equipe nos próximos jogos. O Fluminense informou que o zagueiro teve uma lesão na coxa direita durante a partida contra o Atlético Goianiense, na última quarta-feira. O atleta não tem previsão para retornar aos gramados.

Publicidade

O clube não informou o grau da lesão do defensor, que já está em tratamento no departamento médico do Tricolor. Luccas vinha sendo um dos destaques do time na boa campanha que a equipe fazia sob comando de Odair Hellmann. O Fluminense só volta a campo no dia 26 de dezembro, contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.