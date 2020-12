Garoto de 11 anos diz ter sofrido racismo em jogo de futebol Reprodução

Publicado 19/12/2020 10:46

Rio - Após o caso de racismo sofrido por Luiz Eduardo, Fluminense e Vasco convidaram o atleta para fazer testas nas categorias de base do clube. Na última sexta-feira, o garoto de 11 anos, da Uberlândia Academy, chorou dentro de campo ao relatar injúria racial contra o técnico Lázaro Caiana, da equipe adversária.

De acordo com o 'Ge.com', o Tricolor entrou em contato com os pais de Luiz e com a Uberlândia Academy, enquanto o Cruzmaltino conversou com o pai do garoto, Leonês Antônio da Silva. Ambos os convites são para um teste no início do ano que vem. Além dos clubes cariocas, o Santos também ofereceu um teste ao menino.



O caso aconteceu em Caldas Novas, interior de Goiás. No vídeo que viralizou nas redes, Luiz aparece chorando e conta que sofreu injúria racial. A Uberlândia Academy acionou a Polícia Militar e registrou boletim de ocorrência. O time do garoto disputava uma partida do sub-11 da Caldas Cup, contra o Instituto S.E.T.