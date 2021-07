Marcelo Cabo 33 - Dilvulgação

Rio - Apesar de ter arrancado o empate no fim, o resultado do jogo contra o Náutico, no último domingo, teve gosto amargo para o Vasco. Após a partida, o técnico Marcelo Cabo elogiou a atuação da equipe, mas lamentou não ter conseguido alcançar o G-4 da Série B.

"A gente entrou muito convicto em busca da vitória. Tomamos um gol de bola parada, não conseguimos entregar o jogo que pensávamos no primeiro tempo, a equipe foi muito aquém. Corrigimos no intervalo, saímos do 4-4-2 para o 4-3-3 e nosso jogo melhorou no segundo tempo, fomos mais organizados. Implementamos uma marcação pressão, da onde até saiu o gol, as alterações surtiram efeito e subimos de produção", declarou.

"A gente lamenta de não ter entrado no G4, é uma frustração. Jogamos um jogo de seis pontos, onde não deixamos o adversário sair vencedor. Era o líder. Mas saímos chateados com o empate em casa, nunca o Vasco vai se conformar com isso, com um empate em casa", completou.

O Vasco volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, contra o CSA, no Estádio Rei Pelé.