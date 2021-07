Gerente da base, Rodrigo Dias. - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Gerente da base, Rodrigo Dias.Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 17/07/2021 18:40

Rio - Em busca de um projeto consistente, o novo gerente da base, Rodrigo Dias, apresentou com o departamento de futebol de base do Vasco, novo organograma com reformulação completa. Dentre os setores, estão: Coordenação Técnica e Científica, Análise de Mercado, Captação, Administrativo e Supervisão das categorias.

"Após um mês de trabalho em São Januário, um período que classifico de total imersão, foi possível realizar algumas ações importantes. Pude conhecer bem a cultura do Gigante da Colina, conhecer os profissionais da Base, fazer um diagnóstico geral, bem como iniciar a implementação de ações da nova gestão". - disse Rodrigo Dias em entrevista ao site oficial do Vasco.

Publicidade

"Ao mesmo tempo trouxemos profissionais altamente capacitados para nossa equipe, de diferentes locais e experiências diversas, após encontrar algumas funções em aberto. Estes profissionais já se encontram trabalhando conosco a quase um mês também. Fizemos também uma promoção interna na Supervisão por entender que tínhamos profissionais competentes dentro do próprio Clube", completou o gerente da base, Rodrigo Dias.

Com o novo projeto, o Vasco recebeu os seguintes profissionais: Diego Cabrera (Coordenador Técnico Geral), Mazinho Patrão (Coordenador da Análise de Mercado), Wellington Adriano (Coordenador de Captação), Alexandre Gripp (Coordenador Administrativo) e Fabrício Vasconcellos (Coordenador Científico).

Publicidade

Além disso, houve a valorização de supervisores com promoção interna subindo de categoria. Sidney Souto saiu do sub-17 para o sub-20. Rick Ferreira passou do sub-15 para o sub-17 e Leonardo Bruno assumiu o compromisso com o sub-15, além de Amanda Eskinazi com as equipes do sub-13 e 14. Além deles, Diego Lomba foi efetivado no sub-11 e 12.

Na base, o Vasco faz sucesso e tem destaque, como o sub-20, onde são os líderes e estão na final do Campeonato Brasileiro Sub-17 e na final da Copa Rio Sub-17.