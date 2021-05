Praticante de base jump morre após cair em São Conrado Foto: Reprodução / Centro de Operações Rio

Por O Dia

Publicado 22/05/2021 15:46 | Atualizado 22/05/2021 19:01

Rio - Um praticante de base jump morreu, na tarde deste sábado, em São Conrado, Zona Sul. Eduardo Geovane, 36 anos, saltou da Pedra da Gávea e caiu, após perder o controle, na Autoestrada Lagoa-Barra, sentido Zona Sul.

Equipes do 25º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM), da Gávea, foram chamados para ocorrência às 12h05. Quando chegaram ao local, os bombeiros declararam o óbito da vítima. Equipes da Polícia Civil realizam perícia no local.

Praticante de base jump morre após queda em São Conrado. #ODia pic.twitter.com/8erb8hubNk — Jornal O Dia (@jornalodia) May 22, 2021

No Twitter, o Centro de Operações Rio (COR) afirmou que a Autoestrada Lagoa-Barra passou cerca de duas horas interditada. A via foi liberada às 15h25, mas o trânsito continua com lentidão a partir da Avenida Ministro Ivan Lins, na Barra da Tijuca, Zona Oeste.