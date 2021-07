Vasco - Luciano Belford/Agência O Dia

Vasco

Publicado 17/07/2021 14:57

Rio - Em meio a discussão sobre a qualidade dos gramados brasileiros, o estádio do Vasco vai ganhar uma melhora. São Januário melhorou o sistema de irrigação do campo e o número de aparelhos que distribuem água no campo vai mais que duplicar, passando de 19 para 42.

Segundo comunicado divulgado pelo clube, a grande maioria dos estádios brasileiros só tem 35 aspersores. Antes da melhora, que começou na quinta-feira e já foi concluída, havia partes do gramado que não atingidas pelos jatos de água, agora a cobertura é de 100%.