Publicado 16/07/2021 11:00

Rio - O atacante do Grêmio, Léo Chú, de apenas 21 anos, foi ventilado no Vasco nos últimos dias. No entanto, a possível vinda do atleta para o clube carioca é improvável. De acordo com o empresário Vinícius Prades, que cuida da carreira do jogador, a intenção é que ele atue em alguma equipe da Série A ou do futebol do exterior. As informações são do portal "Atenção Vascaínos".

Revelado na base do Grêmio, Léo Chú entrou em campo em 20 partidas e fez três gols pelo clube gaúcho nesta temporada. O atleta vem sendo utilizado no Tricolor dos Pampas, no entanto, vem começando no banco na maioria dos confrontos.



Na última temporada, o atacante foi emprestado ao Ceará. Ele entrou em campo em 30 partidas e fez três gols com a camisa do Vozão.