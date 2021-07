Clube da Série A encaminha contratação de jogador estrangeiro ex-Vasco | Vasco | O Dia

Campeonato Brasileiro da Série A - Foto: Divulgação

Campeonato Brasileiro da Série AFoto: Divulgação

Publicado 14/07/2021 14:12

Rio - O volante Desábato, de 31 anos, acertou com a Chapecoense para a sequência da temporada no Campeonato Brasileiro. Com passagem pelo Vasco em 2018, o jogador estava sem clube desde que deixou o Cerezo Osaka, do Japão, no final de 2020. A informação é do site "GE".

No entanto, a Chape terá dificuldades para trazer o jogador da Argentina, devido ao fato das fronteiras estarem fechadas por causa da pandemia da Covid-19. O mesmo acontece com o meia Lucas Mugni, que recentemente, fechou contrato com o clube catarinense.

Publicidade

Na época em que atuava pelo Vasco, o jogador era conhecido como cão de guarda e também pela qualidade nos passes, assumindo a titularidade, que na época era comandado pelo ex-técnico do Cruzmaltino, Zé Ricardo.