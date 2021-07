Marcelo Cabo - Rafael Ribeiro / Vasco

Marcelo CaboRafael Ribeiro / Vasco

E ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 14/07/2021 10:02

Rio - O técnico Marcelo Cabo valorizou a atuação do Vasco na noite desta terça-feira, mas lamentou o empate, por 1 a 1, com o Coritiba, no Couto Pereira, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.



"Realmente a equipe fez uma boa partida. Viemos com a proposta de vencer o Coritiba. Acho que merecemos. Quando você não leva três pontos, leva um. Viemos com proposta de marcação mais alta, não podíamos deixar o Coritiba com a bola. Tiramos o pé do Wilson, que é muito qualificado. Tivemos empate técnico de posse de bola", começou o treinador.



"Acho que Vasco fez grande jogo e quero parabenizar aos atletas pela busca da vitória... Mas saímos com sentimento de frustração por tudo o que a equipe apresentou", completou.

Publicidade

Germán Cano marcou seu quinto gol pelo Vasco na Série B. Além de mais um tento do artilheiro vascaíno, a partida também ficou marcada pelo encontro entre os irmãos Luciano Castán, do Coritiba, e Leandro Castán, do Vasco. Após a partida, os dois se abraçaram em campo e bateram um papo.



Com o resultado, o caiu uma posição, parando no sexto lugar com 17 pontos, a um da zona de acesso. Na 12ª rodada, o Vasco jogará no domingo, às 16 horas, contra o líder Náutico em São Januário, no Rio de Janeiro.