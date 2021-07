Atacante passou pelo Vasco nas temporadas de 2018 e 2019 - Daniel Castelo Branco

Publicado 13/07/2021 16:40

Rio - O Paysandu anunciou nesta terça-feira (13) a contratação do atacante Rildo, ex-Vasco da Gama. O jogador de 32 assinou contrato que vai até o fim da Série C do Brasileirão. O atleta estava sem clube desde que deixou o Avaí, ainda dm 2020.

Rildo chegou ao Vasco em 2018, ficando até março de 2019, quando se transferiu para a Chapecoense. No mesmo ano, com apenas 10 jogos vestindo a camisa da Chape, o atacante aceitou uma proposta do Daegu, da Coreia do Sul. O atacante também acumula passagens pelo Santos, em 2014, e pelo Corinthians, em 2015, quando fez parte do elenco campeão brasileiro daquele ano.

