Luciano e Leandro Castan têm o sonho de jogar juntos, mas serão adversários pela segunda vez na carreira no duelo entre Coritiba e VascoReprodução

Publicado 13/07/2021 17:21

Curitiba - Filhos de Edilaine e Marcelo, os irmãos Luciano e Leandro mais uma vez dividirão o coração da família Castan no confronto entre Coritiba e Vasco, nesta terça-feira, às 21h30, no Couto Pereira, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Os irmãos se enfrentaram pela primeira vez em agosto de 2019, ainda na Série A. O empate em 0 a 0 entre Vasco e CSA, em Cariacica, não desequilibrou a torcida em Jaú, cidade natal da dupla de zagueiros. Mais velho, Castan, de 35 anos, teve passagem na base do XV de Jaú e do Atlético-MG, onde se profissionalizou. No entanto, ganhou projeção no cenário nacional com a camisa do Corinthians, entre 2010 e 2012.

A visibilidade garantiu o 'passaporte' para a Europa. Em seis anos na Itália, defendeu as cores da Roma, Sampdoria, Torino e Cagliari antes de decidir voltar para o Brasil, repatriado pelo Vasco, em 2018. Na Colina, se firmou como um dos pilares da equipe e foi contemplado com a braçadeira de capitão.

Caçula, Luciano tem o sonho de jogar ao lado do irmão. Aos 31 anos, iniciou a carreira na base do União São João e já vestiu as camisas de Santos, Ponte Preta, Paraná, Bragantino, Portuguesa, São Bernardo e CSA, além de times do Qatar (Al-Khor) e França (Brest), antes do acerto com o Coxa.

Em lados opostos, prometem fazer o melhor de olho na volta à elite. Vice-líder da Série B, com 20 pontos, o Coritiba quer diminuir a diferença para o Náutico, primeiro colocado, com 25, enquanto o Vasco, quinto, com 16, vislumbra o acesso ao G-4 pela primeira vez na competição.