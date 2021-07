Gol perdido na Libertadores marcou passagem de Diego Souza pelo Vasco - Reprodução / TV Globo

Publicado 14/07/2021 15:56

Rio - Um velho conhecido pode estar voltando para a colina histórica do Vasco. O clube carioca ainda não começou as negociações, mas já fez uma sondagem para repatriar o atacante Diego Souza. Com a situação delicada que vive o Grêmio, uma reformulação no elenco gaúcho não é descartada, o que pode abrir espaço para a saída do camisa 29. As informações são do site "Gazeta Esportiva".

Campeão da Copa do Brasil pelo Vasco em 2011, Diego Souza tem o aval da torcida para seu retorno. Segundo as informações do Gazeta, o presidente do Cruzmaltino já procurou o empresário do jogador, Eduardo Uram, que disse que as conversas podem avanças nos próximos dias, entretanto, o salário não foi algo discutido.

Para trazer o jogador de volta, o Vasco se apoia em dois fatores: a vontade do jogador de morar no Rio de Janeiro e o contrato do atacante que se encerra em 31 de dezembro e já está livre para assinar um pré-contrato.