Rossi e Bruno César - Foto: Divulgação/Vasco da Gama

Rossi e Bruno CésarFoto: Divulgação/Vasco da Gama

Publicado 14/07/2021 14:33 | Atualizado 14/07/2021 14:37

Rio - O acerto do meia Bruno César com o Paysandu, para a disputa da Série C, virou uma incógnita. Nesta quarta-feira (14), o site "GE" informou que o Papão estava negociando com o jogador de 32 anos.

No entanto, ainda de acordo com o "GE", o representante do atleta, Manoel Barboza, negou a procura do Paysandu para negociar contratação do meio-campista, inclusive, afirmou que ele continuará em Portugal.

Publicidade

"Ninguém ligado ao Paysandu me procurou. Estou em Portugal e o Bruno continua aqui para a próxima temporada, mas em um outro clube. Ele, inclusive, já viaja até o final de semana para se apresentar ao novo time, que ainda prefiro não divulgar o nome", disse o representante, Manoel Barboza.

O Paysandu está na segunda colocação do Grupo A da Série C com 11 pontos, e está em busca de uma contratação de impacto para o setor do meio-campo. Um zagueiro está nos planos do Papão também, sob comando do técnico Vinícius Eutrópio.