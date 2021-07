Elias Ovelar - Reprodução Instagram

Elias OvelarReprodução Instagram

Publicado 15/07/2021 13:03

Rio - Matías Galarza, de apenas 19 anos, é uma das apostas do Vasco para esta temporada. Com participação na base do Olímpia, o jovem chegou ao Cruzmaltino para o time sub-20 no ano passado e nesse ano já se firmou na equipe principal. Com um olhar sensível para os jovens valores na América do Sul, o Cruzmaltino tem outros dois jovens paraguaios que podem seguir o mesmo caminho de Galarza e obter espaço na equipe de Marcelo Cabo.

Os jogadores são: o meia Diego Fernandez e o atacante Elias Ovelar. O primeiro com passagem pela base do Sportivo Luqueño e o segundo pelo Cerro Porteño. Os dois atletas vem se destacando pela equipe sub-20 do clube carioca.



Galarza chegou ao Vasco por empréstimo, com boas atuações, o jogador acabou sendo adquirido em definitivo pelo Cruzmaltino, graças a verba recebida pelo clube na contratação de Talles Magno. O meia atuou em 22 jogos e fez dois gols.