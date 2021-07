Tiago Reis recebeu de Cayo Tenório a assistência para um dos três gols que marcou pelo Vasco da Gama - Rafael Ribeiro/Vasco

Tiago Reis recebeu de Cayo Tenório a assistência para um dos três gols que marcou pelo Vasco da GamaRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 17/07/2021 18:24 | Atualizado 17/07/2021 18:32

Rio - O Vasco acertou o empréstimo do atacante Tiago Reis ao Confiança-SE. Aos 21 anos e com poucas oportunidades sob o comando de Marcelo Cabo, o centroavante ficará no Dragão até o fim da Série B. A informação é do site "ge.globo".

Segundo o próprio Vasco da Gama, a equipe sergipana irá arcar com 100% dos salários do atacante e terá a condição de Tiago Reis não enfrentar o clube carioca nesta temporada da divisão de acesso. Na partida do primeiro turno, realizada em São Januário, MT fez o gol que deu a vitória do Vasco sobre o Confiança pelo placar de 1 a 0.

Publicidade

Na atual temporada, Tiago reis soma dez jogos e três gols marcados pelo Cruz-Maltino. Seu vínculo com o Vasco vai até dezembro de 2022.