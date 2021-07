MT comemorando o gol que deu a vitória na partida contra o Confiança - ESTADÃO CONTEÚDO

MT comemorando o gol que deu a vitória na partida contra o ConfiançaESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 18/07/2021 09:00

Rio - De olho no G4, o Vasco quer fazer mais uma vez o dever de casa nessa Série B. Neste domingo (18), às 16h, o Gigante da Colina irá medir forças com o líder Náutico, invicto na competição e com uma rodada de folga na liderança.

Após a partida burocrática contra o Coritiba na última terça, no Couto Pereira, a equipe de Marcelo Cabo precisará se impor ainda mais, já que irá encarar a melhor defesa da Série B. No sistema defensivo, se as jogadas de bola aérea são um terror para a equipe Cruz-Maltina, o ajuste terá de acontecer. O Náutico é o melhor ataque da competição e a equipe que mais assusta em jogadas de bola parada.

Publicidade

Um fator que pode animar o Vasco da Gama é a sua sequência positiva. Com um início de campeonato conturbado e rodeado de incertezas, a equipe carioca já chega ao terceiro jogo sem ser batido. Jogando em casa, são quatro triunfos seguidos.

Dentro de campo, possivelmente um duelo de artilheiros. Referência do Vasco na Série B, German Cano tenta encostar nos artilheiros da competição. Pelo lado do Timbu, o técnico Helio dos Anjos pode contar com o retorno do atacante Kieza, que treinou normalmente e já está à disposição para um dos melhores jogos da 12ª rodada.

Publicidade

Se tem retorno pelo lado da equipe nordestina, Marcelo Cabo, técnico do Vasco, também pode ter uma peça de volta. Livre de um edema na coxa direita e após três jogos fora, Morato está à disposição e pode ser relacionado. O volante Michel, com desconforto muscular, ficará de fora mais uma vez.

Vasco e Náutico se enfrentam neste domingo (18), às 16h, em São Januário.