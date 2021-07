Alexandre Pássaro - Divulgação

Alexandre PássaroDivulgação

Publicado 18/07/2021 12:00 | Atualizado 18/07/2021 12:02

Rio - Tendo um início ruim do Vasco na Série B, Marcelo Cabo fez mudanças táticas no time que fizeram o rendimento crescer. Deixando uma formação de 4-2-3-1 para usar a clássica 4-4-2, os bons resultados começaram a aparecer. A melhor no desempenho foi elogiada pelo diretor executivo do clube, Alexandre Pássaro.

"Desde essa mudança, após o jogo contra o Avaí, o Vasco tem 62% de aproveitamento, praticamente de líder. O que ainda não corrige a nossa conta para cima são as quatro primeiras rodadas", alertou Pássaro, antes de completar:

"Em casa, fizemos zero pontos em dois jogos. Nos quatro primeiros jogos tivemos praticamente 30% de aproveitamento (quatro pontos de 12 possíveis). De nada adianta oscilarmos tanto no campeonato. Agora estamos com um aproveitamento bom", concluiu.