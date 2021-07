Escalação do Vasco para enfrentar o Náutico, pela 12ª rodada da Série B - Foto: Divulgação/Vasco

Publicado 18/07/2021 15:09 | Atualizado 18/07/2021 15:10

Rio - Neste domingo (18), o Vasco enfrenta o Náutico, em São Januário, às 16h, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com a equipe repetida, o técnico Marcelo Cabo mantém a base em busca dos três pontos.

Na rodada anterior, o Cruzmaltino empatou com o Coritiba por 1 a 1, no Couto Pereira. Na tabela, o Vasco está na oitava colocação com 17 pontos, três a menos que o quarto colocado, Goiás, com 20.

Escalação confirmada do Vasco:

1 Vanderlei

3 Léo Matos

44 Ernando

5 Leandro Castan (c)

37 Zeca

6 Andrey

19 Matías Galarza

32 MT

31 Marquinhos Gabriel

11 Gabriel Pec

14 Germán Cano