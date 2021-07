Gustavo Torres - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 19/07/2021 13:46

Rio - A rescisão contratual do atacante colombiano Gustavo Torres, que jogou pelo Vasco na última temporada, foi publicada na manhã desta segunda-feira (19). Em março deste ano, no início do estadual, a diretoria do clube entrou em acordo com o atleta para suspensão do vínculo, já que o mesmo não fazia parte dos planos da comissão técnica que acabara de chegar à São Januário.

Recomendado na época pelo então técnico português Ricardo Sá Pinto, o atacante não agradou à torcida e não conseguiu ter boas atuações com a camisa do Vasco. Com a chegada de Vanderlei Luxemburgo, o atleta não teve sequência e perdeu ainda mais espaço no elenco, não atuando sob o comando do comandante na reta final do Brasileirão.

Gustavo Torres atuou pelo Vasco em 11 oportunidades e o máximo que conseguiu fazer foi dar uma assistência no jogo contra o São Paulo, no Morumbi.