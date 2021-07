Cano comemora gol com a bandeirinha de escanteio nas cores do arco-íris simbolizando a causa LGBT na vitória sobre o Brusque - CELSO PUPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 21/07/2021 17:03

Rio - Arquirrivais dentro das quatro linhas, Flamengo, Fluminense e Vasco fizeram história ao se unir para celebrar o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, que aconteceu no 28 de junho. A edição especial das camisas usadas pelos clubes com referências, cores e frases de apoio à causa fez sucesso no leilão promovido em parceria com "Play For a Cause". O modelo usado pelo argentino Germán Cano na vitória do Vasco sobre o Brusque arrecadou o maior valor do leilão social: R$ 7.600,00. No total, a iniciativa levantou R$ 114.890,00.

O uniforme foi um sucesso de vendas e se esgotou em menos de três horas nas lojas físicas e virtuais. A icônica comemoração do camisa 14, erguendo a bandeira de escanteio com as cores do movimento LGBTQIA+ foi a cereja do bolo. O clube trocou a tradicional faixa diagonal preta pelas cores do arco-íris, símbolo da luta contra homofobia. As dez camisas doadas para a ação arrecadaram R$ 22.351,00.

Com 23 peças à disposição, o Fluminense foi o clube que mais arrecadou no leilão social: R$ 47.886,00. As camisas tricolores foram tiveram um patch especial com a hashtag #TimeDeTodos no peito. Já o Flamengo entrou em campo com o uniforme com detalhes nos números das camisas nas cores do arco-íris, além da braçadeira do capitão. As 23 peças levantaram R$ 44.653,00.



O valor líquido angariado na campanha será destinado a instituições que desenvolvem projetos para acolhimento e garantia dos direitos LGBTQIA+: Casa Nem e Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT, no Rio de Janeiro e Manifesta LGBT, em Manaus.