Publicado 20/07/2021 09:02

Rio - O Flamengo já confirmou que tem interesse na contratação de Thiago Mendes e Kenedy, porém, um outro jogador, que atua no futebol europeu pode pintar no clube carioca. De acordo com informações do jornalista Mauro Sant Anna, o meia Rafinha, do PSG, vem sendo monitorado pelo Rubro-Negro.

Irmão de Thiago Alcântara, do Liverpool e da seleção espanhola, Rafinha foi revelado pelo Barcelona e atualmente defende o PSG. O brasileiro, de 28 anos, poderá perder espaço no clube francês que vem se reforçando para a atual temporada e contratou para o setor o o holandês Wijnaldum.



Campeão olímpico com a seleção brasileira em 2016 ao lado de Gabigol, Thiago Maia e Rodrigo Caio, Rafinha já atuou em outros clubes europeus importantes como Celta de Vigo, da Espanha, e a Inter de Milão.