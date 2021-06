Ao lado do irmão Richarlyson, Alecsandro defendeu o Noroeste na Série A3 do Paulista deste ano - Reprodução

Ao lado do irmão Richarlyson, Alecsandro defendeu o Noroeste na Série A3 do Paulista deste anoReprodução

Publicado 22/06/2021 20:04 | Atualizado 22/06/2021 20:05

Bauru - Aos 40 anos, Alecsandro não descarta a aposentadoria e busca um novo clube após a experiência ao lado do irmão Richarlyson no Noroeste na Série A3 do Campeonato Paulista. Com 16 clubes no currículo, o atacante se destacou na passagem pelo Rio de Janeiro com as camisa de Vasco, entre 2011 e 2012, e Flamengo, entre 2014 e 2015, mas está aberto para possibilidades mais modestas para continuar a carreira e avalia ofertas de clubes da Série B e C do Brasileiro.

A expectativa de Alecsandro é anunciar a decisão na próxima semana, de acordo com o 'ge'. O nome dos interessados, no entanto, são mantidos em em sigilo. Com 105 gols, o atacante figura a lista dos maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro, em 13º lugar. Na carreira, soma 252 gols, de acordo com os dados do site 'ogol.com'.



Revelado pelo Vitória, Alecsandro, além de Flamengo e Vasco, coleciona a passagem em grandes clubes do país, como Atlético-MG, Cruzeiro, Internacional e Palmeiras. Entre 2007 e 2008, defendeu o Sporting, de Portugal.