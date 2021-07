Carol Portaluppi aparece vestindo a camisa do Flamengo - Reprodução

Publicado 21/07/2021 17:55

Rio - O Flamengo terá uma torcedora especial na partida contra o Defensa y Justicia, pela Libertadores. Na tarde desta quarta-feira, Carol Portaluppi, filha do técnico Renato Gaúcho, compartilhou em suas redes fotos vestindo a camisa rubro-negra.

Carol foi presenteada pelo pai na última sexta-feira com duas camisas do Flamengo. Em ambas as peças, há seu nome e o número 7, utilizado pelo pai na conquista da Copa União em 1987.

A filha de Renato costuma ser uma figura marcante em seus trabalhos. Na época do Grêmio, ela fazia parte da torcida e costumava aparecer em jogos do clube gaúcho.