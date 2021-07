Gabigol e Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Gabigol e Renato Gaúcho Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 21/07/2021 13:48

Rio - O bom momento de Gabigol no Flamengo vem gerando pedidos para que o atacante tenha mais oportunidades na seleção brasileira. O apresentador da Band, Neto, criticou o técnico Tite por ter utilizado o jogador rubro-negro em poucos minutos na maioria das partidas da Seleção na disputa da Copa América.

"Grande Tite. Treinador da Seleção Brasileira há seis anos, né, Tite? No Corinthians você é o maior ídolo como treinador, ninguém é melhor do que você, cara, nem Oswaldo Brandão. Mas, na Seleção, que vergonha, hein? É uma vergonha atrás da outra. Você colocar o Gabigol para jogar 10 minutos você está de brincadeira", disse.

Publicidade

O apresentador ressaltou a boa atuação de Gabigol na partida contra o Bahia. O atacante, de 24 anos, marcou três vezes na goleada do Flamengo por 5 a 0 no último domingo pelo Brasileirão.



Publicidade

"Você assistiu o jogo do Gabigol? Você assistiu o jogo do Gabigol contra o Bahia? Meteu três. Pegou a bola e vai pedir a música pro Tadeu Shimidt. E você ainda coloca Firmino, Gabriel Jesus… E tá aqui o Júnior, que quer o Gabigol, mas você não vai colocar o Gabigol de titular… Então, está ai a minha Seleção. Então, gente, vê se eu não sei mais de bola que o Tite ou não? Essa é a Seleção que eu queria como titular. Vê se não é melhor que a do nosso querido Tite. Pode ver se não é melhor… Se não é melhor escalada, tem mais velocidade", disse.