Flamengo chega com vantagem para enfrentar o Defensa y JusticiaAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 21/07/2021 08:00

Rio - Após a goleada por 5 a 0 sobre o Bahia, no último domingo, chegou a hora de o Flamengo virar a chave para uma decisão na Libertadores. Nesta quarta-feira, o Rubro-Negro enfrenta o Defensa y Justicia, pelas oitavas de final da competição, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 21h30.

Para superar os argentinos, o time de Renato Gaúcho terá que superar um "fantasma" que vem assombrando os rubro-negros na Libertadores. Nas últimas dez vezes em que participou do torneio, o Flamengo conseguiu chegar às quartas de final em apenas duas oportunidades: em 2019, quando foi campeão, e em 2010, com a equipe comandada pelo Império do Amor, formado por Adriano Imperador e Vágner Love.

O duelo marcará também o reencontro do Flamengo com sua torcida. O Rubro-Negro levou o jogo para Brasília e conseguiu, graças a um decreto do Governo do Distrito Federal, liberar a entrada de sua torcida. No entanto, dificilmente a partida será um sucesso de público. Até a tarde da última terça-feira, o clube havia comercializado apenas 5 dos 18 mil ingressos colocados à venda.

Dentro de campo, o Flamengo precisa apenas de um embate para espantar a sina e se garantir nas quartas de final da Libertadores. No jogo de ida, em Buenos Aires, o time carioca venceu o Defensa y Justicia por 1 a 0, gol de Michael, na partida que marcou a estreia do técnico Renato Gaúcho.