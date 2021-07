Flamengo: Diego - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 20/07/2021 15:16

Rio - O meia Diego Ribas atingiu uma marca importante e completou cinco anos de Flamengo na última segunda-feira. Para Zinho, comentarista da ESPN e ex-jogador do clube, o meia já conseguiu marcar seu nome na história do Rubro-Negro.

“Acompanho e vejo a evolução do profissional, do cara que virou um líder, um baita de um atleta profissional, que se cuida muito, e até muda de posição. Ele está em um nível muito bom. Aceita ficar na reserva, não faz biquinho, ajuda, tá ali no banco, lidera mesmo quando não está jogando, então eu considero um ídolo do Flamengo sim, está com o nome dele marcado na história do clube, pelas conquistas e pela postura”, disse Zinho durante o "BB Debate".



No Flamengo desde 2016, Diego conquistou pelo clube quatro Cariocas, dois Brasileiros, duas Supercopas do Brasil, uma Libertadores e uma Recopa. Além disso, foi dele o lançamento para Gabigol marcar o segundo gol na final da Libertadores de 2019, que deu o título ao Rubro-Negro após 38 anos.