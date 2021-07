Arrascaeta e Diego Ribas - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 20/07/2021 14:33

Rio - O meio-campista e capitão do Flamengo, Diego Ribas, completou na última segunda-feira, cinco anos vestindo a camisa rubro-negra. O atleta é um dos jogadores mais longevos do elenco e possui histórias de redenção e reviravoltas.

"Uma primeira impressão que já demonstrava a grandeza desse clube e de toda a Nação Rubro-Negra! Cinco anos depois, o meu sentimento é de gratidão e de muito entusiasmo com o que está por vir... As conquistas que celebramos e as dificuldades que superamos juntos me dão a certeza de que, acima de tudo, nossa história é autêntica e verdadeira! Obrigado, Flamengo!".

O Flamengo, em suas redes sociais, parabenizou o jogador pelos cinco anos com a camisa rubro-negra. Em 2016, o meio-campista veio do Fenerbahçe-TUR, com recepção de ídolo em um aeroporto lotado. O jogador soma 230 jogos, dez títulos, 40 gols e 32 assistências pelo Rubro-Negro.