Publicado 20/07/2021 14:48

Rio - Após muitas tentativas, finalmente, o Flamengo terá novamente um jogo seu com público. No entanto, as vendas para a partida das oitavas de final da Libertadores não estão sendo o sucesso esperado pelo Rubro-Negro. De acordo com informações do portal "UOL", os altos preços têm afastados os torcedores.

Até o momento, apenas cinco mil ingressos foram comercializados. O Rubro-Negro colocou à venda aproximadamente 18 mil bilhetes para o duelo. Faltando 24 horas para a partida do Mané Garrincha, dificilmente, o Flamengo irá conseguir vender todos os ingressos disponíveis. As entradas variam entre R$ 140 e R$ 500.



Além dos ingressos, um fator que de acordo com o portal pode estar atrapalhando é a necessidade de apresentação de um exame negativo de PCR com prazo de até 48 horas antes do jogo (há um setor destinado a vacinados com as duas doses também).



Para avançar na Libertadores, o Flamengo precisa apenas de um empate contra o Defensa y Justicia. Em caso de derrota, o Rubro-Negro será eliminado, caso leve mais de um gol. A decisão será nos pênaltis se os argentinos vencerem por 1 a 0.