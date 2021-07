Gabigol - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 20/07/2021 18:48

Rio - O atacante do Flamengo, Gabigol, agradeceu em suas redes sociais por ter encontrado a carteira de habilitação, após ter perdido em um aeroporto nesta terça-feira. Os internautas que encontraram o documento, se mobilizaram para que pudesse ser retornado ao jogador.

"Obrigado pela CNH hein?! Vou conseguir dirigir e ouvir meu rapzin no RJ!", disse o Gabigol na rede social.

A torcida do Flamengo se mobilizou, na tarde desta terça, para devolver a carteira de habilitação ao atleta. Através do Twitter, o perfil "FlaDoutrinador", compartilhou uma imagem do documento com a foto do atacante rubro-negro, que foi encontrada supostamente em um aeroporto.